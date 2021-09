Capitulatiemeubilair vanuit kelder Egmond weer terug naar Wageningen

De stoelen waarop en de tafels waaraan op 5 mei 1945 de capitulatie van Duitsland werd getekend, stonden jarenlang vergeten in de kelder van het bejaardenhuis, de Prins Hendrik Stichting, in Egmond aan Zee. Totdat Martijn Visser van stichting Egmond '40 - '45 hiervan hoorde. Nu gaat het meubilair terug naar hun oude adres. Vanmiddag worden de echte 'capitulatietafels' en twee stoelen overhandigd aan Stichting Nationaal Erfgoed in Hotel de Wereld in Wageningen.

Een dag eerder heeft de Duitse bezetter zich overgegeven, maar de voorwaarden worden op deze zaterdagmiddag in het hotel uitgewerkt en de handtekeningen gezet. De afvaardiging van de geallieerden onder leiding van de Canadese commandant bestaat uit vijf man. Prins Bernhard, de vader van prinses Beatrix, zit er ook bij als Bevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten. Aan de andere kant van de tafels zit de eveneens vijf man sterke Duitse delegatie. De tafels en stoelen waarop ze zitten komen uit het huis van de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee.

Op 5 mei 1945 werden in Hotel de Wereld in Wageningen de Duitse capitulatievoorwaarden ondertekend. Na vijf jaar oorlog zitten in de gelagkamer van het hotel de Duitse generaal met zijn tolk en de geallieerden tegenover elkaar aan meerdere aaneengeschoven tafels.

Eigen huisraad

In 1942 moesten de bewoners van de Prins Hendrik Stichting, het tehuis voor oud-zeelieden in Egmond aan Zee, hun dorp verlaten. De Duitsers bouwden aan hun verdedigingswerken en alle inwoners werden geëvacueerd. Zo'n 150 bewoners en verzorgend personeel van de Prins Hendrik verhuizen naar een hotel in Oosterbeek. Tot ook dat in 1943 door de Duitsers wordt ingenomen. De bewoners worden verdeeld over twee hotels in Wageningen en zo komt de groep in Hotel De Wereld terecht.

Omdat er in de hotels niets meer stond, namen ze hun eigen huisraad mee. "In twee vrachtwagens van circus Boltini", vertelt Martijn Visser van de stichting Egmond '40 - '45. "Zo kwamen de tafels en stoelen terecht in Hotel de Wereld."