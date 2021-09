Portefuilles Alkmaarse wethouders herverdeeld: 'raad aan zet' voor huisvesting statushouders

Mediapartner Alkmaar Centraal was bij het wekelijkse persmoment van de gemeente Alkmaar en deed verslag.

Voorlopig krijgt D66-wethouder Elly Konijn de dossiers diversiteit, ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed in haar portefeuille en wordt het aandachtsgebied van CDA-wethouder Robert te Beest aangevuld met milieu, afval en duurzaamheid. VVD-wethouder Pieter Dijkman krijgt de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers en statushouders.

Op de vraag of de extra werkzaamheden wel passen in de toch al drukke agenda's van de overgebleven wethouders en de burgemeester, wordt eensluitend geantwoord: "Het zal wel moeten." Vooral op dossiers als het Alkmaars Kanaal moet het gas er wel op blijven", aldus Dijkman.

Satushouders

Verder wordt er gesproken over de oproep van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) aan de gemeente om 450 statushouders te huisvesten aan de Picassolaan. Te Beest laat weten dat 'de raad nu aan zet is'. "Die heeft hier het laatste woord in."

Ook op de vraag of er voor de gemeenteraadsverkiezingen, die over ruim zes maanden plaatsvinden, nog een nieuwe wethouder in het college komt, wordt verwezen naar de raad: "Alles kan."