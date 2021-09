Politie toont beelden gewelddadige overval op hotel, ook gast bedreigd met mes

Bij de gewelddadige overval eind vorige maand op hotel Amrâth aan de Meidoornweg in Badhoevedorp, hebben de overvallers ook een hotelgast bedreigd met een mes. Dat blijkt uit nieuwe beelden en informatie die de politie over de zaak heeft gedeeld. Een bewaker raakte gewond doordat hij in zijn been werd gestoken.

Opsporing Verzocht

Even kort na 4.00 uur bonkten twee daders op de deur van het hotel. Toen de portier opendeed, werd hij overmeesterd en onder bedreiging naar het kantoor gedwongen. In been gestoken De twee overvallers wilden toegang tot de kluis, maar de portier wist daar de code niet van. Dat kwam hem duur te staan: hij werd met een groot mes in zijn been gestoken. "Mijn blik ging op zwart", zei portier Marcel er eerder over. De politie gaf gisteren beelden vrij van de overval:

Een vrouwelijke hotelgast kwam diezelfde ochtend op het kabaal af en werd vervolgens met geweld een kantoor in het gebouw gedwongen. De overvallers bedreigden haar met het mes, dat ze op een bepaald moment zelfs tegen haar gezicht aanduwden. Bij het afweren van haar belagers liep ze een snijwond in haar hand op. Beloning Aangezien er zoveel geweld is gebruikt tijdens deze overval, zegt de politie de zaak zeer hoog op te nemen. Gisteren zijn daarom ook beelden verspreid in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip naar de daders.

