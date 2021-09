Schatzoeker toont bijzondere vondst: "Dubbele kanonskogel!"

De bodem van het Markermeer ligt bezaaid met tientallen scheepswrakken en talloze schatten. Een verzameling die door de eeuwen heen steeds groter is geworden. Archeoloog Jan-Willem Oudhof laat een aantal van zijn unieke vondsten zien. Dit is de derde en laatste aflevering van de driedelige serie Kapitein van het Markermeer en is een samenwerking met de Alliantie Markermeerdijken.