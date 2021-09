Mega-oude dijk wordt gespaard bij werkzaamheden

Bij de versterking van de Markermeerdijken stuiten dijkenbouwers op veel bijzondere en historische vondsten. Zo ook op een van de oudste dijken van Nederland, waar absoluut niet in gegraven mag worden. Dit is de tweede aflevering van de driedelige serie Kapitein van het Markermeer en is in samenwerking met Alliantie Markermeerdijken.