Quintens knoflooksaus-petitie vindt gehoor: AH neemt DEEN-saus op in assortiment

Quinten Warner uit Purmerend is dolblij: hoewel DEEN ophoudt te bestaan, blijkt de knoflooksaus van de Noord-Hollandse supermarktketen een langer leven beschoren. Albert Heijn, een van de drie ketens die DEEN hebben overgenomen, neemt de befaamde saus op in het assortiment. Toeval of niet, Quinten startte eerder dit jaar een petitie voor behoud van de saus.

Toen het nieuws over de overname in supermarktwereld begin dit jaar bekend werd, sloeg Werner de schrik om het hart. "Nee, gaat de DEEN weg? Shit, dan gaat ook de DEEN-knoflooksaus weg", herinnert hij zich zijn gedachten van destijds. "Toen ik nog thuis woonde, at ik vaak shoarma. Nu ik op mezelf woon, probeer ik iets gezonder te zijn."

Voor de grap stelde hij een petitie op om de geliefde saus te behouden, en stuurde die naar vrienden. "Ze tekenden allemaal, maar één zei: 'je kan 'm ook delen, misschien zijn er wel meerdere mensen die het willen tekenen'." Dat bleek het geval: binnen een week hadden vijfduizend liefhebbers de petitie getekend.

'Bij vette dingen'

"Niet zuur, niet te zoet, een bepaalde smaak die heel lekker is bij bijvoorbeeld shoarma, maar ik eet het ook bij pizzabroodjes, pizza Margherita, bij van die vette dingen." De knoflooksaus van een bekend sausmerk is 'wat dikker en wat zuurder', vertelt hij. "Die van DEEN is niet zuur."

Een woordvoerder van DEEN heeft al laten weten dat de naam en het etiket mogelijk worden aangepast, maar dat de saus hetzelfde blijft. Zodra de DEEN-knoflooksaus ook bij de Albert Heijn in de schappen ligt, staat Warner in de rij om de proef op de som te nemen. "Ik ga direct aan het begin proeven en vergelijken, want ik heb nog wel een fles staan."