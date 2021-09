'Blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen' door geweld ontgroening A.S.C.

Het Amsterdamsch Studentencorps (A.S.C./A.V.S.V.) laat in een open brief weten dat het een wonder is dat studenten niet naar het ziekenhuis moesten door de geweldsincidenten tijdens de afgelopen ontgroeningsperiode. Er worden maatregelen getroffen om nieuw geweld te voorkomen.

Er is de afgelopen dagen door de Senaat van de vereniging onderzoek gedaan, maar het zou bij meerdere gevallen nog lastig te achterhalen zijn wat er precies is gebeurd. "Er heerst namelijk helaas een zwijgcultuur bij disputen wanneer het gaat om de kennismakingstijd. Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de Senaat praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven."

Tijdelijk letsel

Ten minste zes disputen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. "Dit heeft niets met 'kennismaken' te maken." Hoewel de studenten niet naar het ziekenhuis hoefden, waren ze wel gewond. "Er is wel sprake van tijdelijk letsel: blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen etc. Deze verwondingen zijn het gevolg van fysieke mishandelingen: stompen, trappen en klappen in het gezicht."

De onderzochte incidenten zouden steeds bij dezelfde disputen plaatsgevonden hebben. Daarbij zou de Senaat voorgelogen zijn en terwijl aspirant-leden voortdurend werden gekleineerd. "Laat één ding duidelijk zijn: de schuldigen worden hiervoor gestraft. Er zal hard worden ingegrepen bij de disputen waar het mis is gegaan, net zo lang totdat een veilige cultuur gerealiseerd is. Dat proces zal nu worden ingezet maar zal tijd vergen", schrijft de studentenvereniging.

Voorgoed afgeschaft

De dispuutkennismakingstijd, de huidige ontgroening dus, wordt 'onder de huidige opzet voorgoed afgeschaft'. Alle activiteiten tussen disputen en aspirant-leden mogen pas weer doorgaan als het bestuur en de universiteiten weer genoeg vertrouwen hebben in een goede organisatie onder veilige omstandigheden. Ook zal de sociëteit voorlopig zijn deuren sluiten voor de meeste leden. Alleen eerstejaars zijn nog welkom.

Verder onderzoekt de studentenvereniging of het mogelijk is om civiel- en strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen 'de plegers van geweld en psychologische vernedering'. Er wordt hulp gevraagd van externe adviseurs. De zes disputen zijn geschorst. Slachtoffers wordt gevraagd aangifte te doen, ze kunnen juridische bijstand van het Amsterdamsch Studencorps krijgen.