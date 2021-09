Defecte laadpaal zorgt voor meer parkeerproblemen in drukke binnenstad

De laadpaal bij het station van Medemblik werd vier maanden geleden geplaatst, maar in die tijd was het voor eigenaren van een elektrische auto vaak niet mogelijk om hun voertuig op te laden. In de tussentijd konden daar ook geen auto's parkeren die geen gebruik hoeven te maken van de laadpaal.

Raadslid Roel Braaksma van de lokale partij GemeenteBelangen Medemblik heeft hier vorige week vragen over gesteld bij de gemeenteraad. Hij verwondert zich erover dat de paal, na het plaatsen in mei van dit jaar, niet in gebruik kan worden genomen.

"Hierdoor zijn er bijna vier maanden lang twee parkeerplaatsen onbenut gebleven in het centrum, waar al veel parkeerdruk is en parkeerplaatsen te kort zijn", zegt Braaksma in zijn schriftelijke vragen aan de gemeenteraad. "Gaat u de borden die er bij staan verwijderen of afplakken, zodat deze twee parkeerplaatsen intensief gebruikt kunnen worden voor andere autobezitters?"

Hoofdkabel defect

Navraag van de West-Friese redactie van WEEFF/NH Nieuws bij netbeheerder Liander leert dat de oplaadpaal al tijden kampt met storingen. "Dat vinden we erg vervelend", aldus woordvoerder Peter Hofland. "Het betreft een complexe storing, waar een monteur in de afgelopen periode meermaals naartoe is geweest."

Volgens de woordvoerder blijkt dat de hoofdkabel defect is waar de laadpaal op is aangesloten. Op dit moment is het probleem nog niet opgelost. "Maar vandaag gaat er opnieuw een monteur naar de laadpaal om de storing aan te pakken", aldus Peter Hofland van Liander. "Hopelijk is het daarmee verholpen."