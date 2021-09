Turborotonde verdwijnt uit Hoorn: deel Provincialeweg komende weekenden dicht

De Provincialeweg bij de turborotonde in Hoorn - tussen de A7 en het Keern - gaat komende vijf weekenden in de avonden en nacht dicht voor het verkeer. Aankomend weekend verdwijnt de turborotonde, net als de kleinere rotonde daarnaast. Ze maken plaats voor kruispunten met verkeerslichten.

Het plan dat de rotondes in Hoorn moet vervangen - Gemeente Hoorn

De verbouwing van de turborotonde heeft nogal wat consequenties voor het verkeer. Wie bijvoorbeeld vanaf de snelweg Hoorn wil inrijden, kan niet meer via Hoorn Centrum (afrit 8) de stad in. Het verkeer wordt omgeleid via de afslagen Avenhorn en Hoorn-Noord. Daarbij is de Westfriese Parkweg (bij het Van der Valk Hotel en de ijsbaan) niet bereikbaar vanaf de Provincialeweg. De Berkhouterweg is op dat moment ook dicht voor verkeer.

De weg wordt afgesloten in de komende vijf weekenden tussen 20.00 en 05.00 uur. Doordeweeks is de Provincialeweg gewoon open. Na het laatste weekend (8-10 oktober) vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Hiervan heeft het verkeer weinig hinder. Het totale werk is naar verwachting eind november gereed.