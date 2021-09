Coronacijfers: daling van het aantal besmettingen zet niet door

In de afgelopen twee weken testten iets meer mensen in de IJmond positief op corona dan in de periode van twee weken ervoor. Nu staat de teller op 270, tegenover 263 veertien dagen geleden. In Velsen en Heemskerk steeg het aantal coronabesmettingen harder dan dat het aantal in Beverwijk en Uitgeest daalde.

Niemand in de IJmond overleed in de afgelopen halve maand na een positieve coronatest. Wel moesten er twee mensen naar het ziekenhuis. Zij komen uit Heemskerk en Beverwijk In Uitgeest zijn in de afgelopen twee weken de minste coronabesmettingen geconstateerd. Dertien personen testten positief. Dat zijn er 95,4 per honderdduizend. Twee weken geleden waren dat er nog negentien in het dorp.

Van alle gemeenten gaat in Beverwijk het virus nog het meest rond: 97 personen hadden corona, oftewel 231,7 per honderdduizend. Toch waren dat er minder dan de 103 besmette Beverwijkers van twee weken geleden. In Heemskerk steeg het aantal positief getesten van 61 naar 73, oftewel naar 186,3 per hondderduizend inwoners. En in Velsen werden er in de afgelopen twee weken 87 mensen positief getest, wat daar in de praktijk 126,8 inwoners per honderdduizend betekent. Dat waren er twee weken geleden nog 80, ofwel 116,6 per honderdduizend inwoners.