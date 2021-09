Koninklijke onderscheiding voor wielrenner Larissa Klaassen: "Ongelooflijk trots!"

Wielrenner Larissa Klaassen van Texel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde vanmiddag op Paleis Noordeinde. Daar zijn de Nederlandse paralympiërs ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. Klaassen won in Tokio goud, samen met haar piloot Imke Brommer, op de tijdrit van één kilometer. Op Facebook laat Larissa weten dat ze "ongelooflijk trots" is.

Eerder vandaag is Team Nederland gehuldigd op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag door demissionair minister-president Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Sport en chef de mission Esther Vergeer. "Ieder lid van TeamNL, medaillewinnaar of niet, is een inspiratie voor Nederland. Namens heel Nederland, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige prestaties. En dank voor twee weken prachtige sport", aldus Rutte.

Gekkenhuis

De Nederlandse paralympische ploeg haalde 59 medailles binnen in Tokio: 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons. Nederland behaalde daarmee de vijfde plaats op de medaillespiegel. Na het behalen van de gouden plak stroomden de felicitaties binnen bij de Texelse Larissa. "Het is super druk met mensen die willen facetimen en berichtjes sturen via Facebook en Whatsapp. Het is een gekkenhuis", zei de wielrenner eerder tegen NH Nieuws.

Op zaterdag 25 september krijgt Larissa Klaassen een huldiging op Texel tijdens de wielerronde van Oosterend.