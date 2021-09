Zwanenburgse Amy Pieters geselecteerd voor WK wielrennen

Wielrenster Amy Pieters is door bondscoach Loes Gunnewijk geselecteerd voor het WK wielrennen in het Belgische Leuven. De Zwanenburgse is één van de acht geselecteerde rensters voor de wegwedstrijd. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn de kopvrouwen van de Nederlandse ploeg.

De 30-jarige Pieters werd dit jaar voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioene op de weg. Daarnaast zegevierde ze dit voorjaar ook in Nokere Koerse. De Europees kampioene van 2019 krijgt de taak om Van Vleuten, Van der Breggen en Vos te ondersteunen tijdens de koers.

Nederlandse dominantie

Op de afgelopen vier WK’s veroverden de Nederlandse wielrensters steeds het goud in de wegwedstrijd. Van der Breggen is de regerend kampioene en was tevens in 2018 de beste. Chantal Blaak won het goud in 2017 en Van Vleuten in 2019. De wegwedstrijd voor de vrouwen op het WK vindt plaats op zaterdag 25 september.

Volledige selectie wegwedstrijd

Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand,

Ellen van Dijk, Amy Pieters, Demi Vollering en Marianne Vos.