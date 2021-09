Zorgen om onveilige fietsroutes voor scholieren bij Fietsersbond

Een lijst van knelpunten ligt er al een tijdje, en ook uit recent onderzoek blijkt weer eens dat veel fietsroutes voor scholieren uit Schagen en omgeving gevaarlijk zijn en moeten worden aangepakt. Toch duurt het meestal jaren voor er daadwerkelijk iets gebeurt. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt de Fietsersbond Noordkop. "Het is frustrerend. Het gaat om de veiligheid van onze jeugd."

Pixabay/ Yong Wang

Geen kwaad woord overigens over de gemeente, benadrukt secretaris Charles van der Mark van de Fietserbond Noordkop. "Zij kunnen ook geen ijzers met handen breken. Het ontbreekt ze simpelweg aan geld." Maar de bond wordt volgens hem wel overal bij betrokken. "Zo mogen wij als Fietsersbond van het begin af aan meedenken met de tekeningen van de opknapbeurt voor de Delftweg, Koorndijk en Kalverdijk in Tuitjenhorn." Daarentegen kan er ook nog genoeg worden verbeterd, vindt Van der Mark. "Het is frustrerend als je een lijst met knelpunten opstelt waar echt iets aan de hand is, maar dat de werkzaamheden vervolgens worden uitgesteld tot het eerstvolgende grote onderhoud. En dat we daardoor moeten wachten tot 2025. Het gaat wel om de veiligheid van de jeugd." Tekst gaat verder onder de foto.

Het bewuste ongeluk op de hoek van de Herenstraat en de Loet in Schagen. - Inter Visual Studio / Heavenly Hoorn

Als het kalf verdronken is, dempt men de put, zo luidt het gezegde. En dat gaat hier ook regelmatig op, vertelt Van der Mark. Hij verwijst naar een recent ongeluk tussen een auto en een fiets op de hoek van de Herenstraat en de Loet in Schagen. De bond waarschuwde al langer dat fietsers daar vanwege geparkeerde auto's niet goed konden zien of er auto's aankwamen. "We adviseerden om het onmogelijk te maken om daar te parkeren. Maar de gemeente wilde dat niet en zei dat handhavers het wel in de gaten hielden. Nu is er een ongeluk gebeurd, en je raadt het al: ze pakken het nu wel aan." Het is een bevestiging voor Van der Mark dat zij het nog wel eens bij het rechte eind hebben. "Maar je denkt dan toch wel eens: potverdikkie. Moeten we dan wachten tot er een ongeluk gebeurt? Ik hoop vooral dat er in de toekomst echt geoormerkte gelden naar de fietspaden gaan, en dat het niet wordt geschrapt."