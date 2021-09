Aantal positieve coronatestuitslagen in West-Friesland gedaald

Het aantal inwoners in West-Friesland dat in de afgelopen twee weken positief testte op het coronavirus is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met behulp van LocalFocus inzichtelijk maakte.

NH Nieuws / Google Maps

In de afgelopen twee weken kregen 286 West-Friezen een positieve uitslag. In deze periode telde de regio twee ziekenhuisopnames en meldde het RIVM geen overlijdens die corona-gerelateerd zijn. Het aantal positieve uitslagen daalde ten opzichte van de vorige twee weken, toen 350 mensen positief testten. Met een aantal van 135 telde de gemeente Hoorn in de afgelopen twee weken de meeste besmettingen, waarvan 80 in de afgelopen week. Dit cijfer is iets gedaald ten opzichte van de voorgaande periode, toen 157 mensen positief testten. In de gemeente Enkhuizen werden de minste inwoners positief getest op corona: elf mensen. Ook dit is een lichte daling ten opzichte van de voorgaande twee weken. Toen testten dertien mensen positief op het virus. Bekijk hieronder het overzicht van afgelopen week in jouw gemeente: