Van kanker genezen Lenneke tekent samen met vriendin verhaal op in stripboek

In 2015 kreeg Lenneke Hoope te horen dat ze borstkanker had. Na een zware periode met chemotherapie is ze inmiddels genezen verklaard. Van de bizarre rollercoaster waarin ze terechtkwam, maakte ze met vriendin Anneloor van Heemstra een stripboek. Vandaag ontvingen de vriendinnen het eerste exemplaar bij de uitgeverij in Haarlem.

De rode draad in het boek is een app-groep waar Anneloor en Lenneke lid van zijn. "Iedereen die in die appgroep zit, kent elkaar al zo’n 25 jaar", vertelt Lenneke. "Ik deelde veel van mijn ziekteproces in die appgroep. Zij waren mijn steun en toeverlaat. Soms lig je in je bed te peinzen en dan was er altijd wel iemand in die groep wakker die mij nog kon steunen."

Plaatjes van dingen die erger zijn

Uit die appconversaties is uiteindelijk de titel van het boek ontstaan. Lenneke: "Tijdens een van die slapeloze nachten, vroeg ik grappig bedoeld: misschien kan een van jullie een plaatje sturen van iets wat erger is, zodat ik me wat beter voel. En zo ontstond de uitwisseling van grappige plaatjes waar ik heel erg om moest lachen, wat enorm hielp."

"Het is bizar om dit boek nu vast te hebben", zegt vriendin Anneloor terwijl ze door het boek bladert. "Het is alsof je een wandeling maakt die je al heel goed kent, maar nu beleeft op papier. Je voelt het, je ruikt het. Het is nu zoveel anders."