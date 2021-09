Politie geeft beeld vrij van brandstichter kledingzaak Bergen aan Zee

De politie zoekt een man die in juni heeft geprobeerd een kledingzaak in Bergen aan Zee in brand te steken. Dankzij camerabeelden is bekend hoe hij eruitziet, maar over zijn identiteit tast justitie nog in het duister.

De man heeft volgens de politie in de nacht van 18 op 19 juni brand gesticht in een boetiek aan de C.F. Zeiler Boulevard.

De eigenaar zag op camerabeelden vlammen in zijn zaak. Ook zag hij een man die de boetiek in brand probeerde te steken. Deze man is in noordelijke richting weggerend, waarna er een auto in zuidelijke richting reed, waar de dader in zou kunnen hebben gezeten. De vlammen doofden snel uit en de schade bleef beperkt.

Tweede brand

Vijf dagen later werd er op 24 juni 's nachts opmerkelijk genoeg opnieuw brand gesticht in dezelfde kledingzaak. De politie heeft niet kunnen vaststellen dat het hier om dezelfde dader gaat. De schade was dit keer wel veel groter: de kleding en goederen in de zaak waren dusdanig beschadigd dat ze niet meer verkocht konden worden.

De politie verwelkomt ook andere informatie over de twee nachtelijke brandstichtingen.