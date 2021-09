Hans Klok over nieuw pronkstuk in museum: "Martin Brozius is echt een kinderheld"

Niemand minder dan Hans Klok opende vanmorgen de nieuwe tentoonstelling over 70 jaar KinderTV in het Museum van de Twintigste Eeuw. De goochelaar was diep onder de indruk van het originele kostuum van de overleden Horinees Martin Brozius, presentator van het kinderprogramma Ren je Rot.

Op 24 maart 2009 overleed Brozius op 67-jarige leeftijd. Naast het presenteren van het kinderprogramma Ren je Rot, was hij ook acteur. Dankzij familieleden van Brozius kwam het originele pak dat hij altijd droeg tijdens het kinderprogramma, terecht bij het museum in Hoorn. "De familie had dit nog zorgvuldig bewaard", vertelt Hans Stuijfbergen, directeur van het museum. "Ze waren daar terecht trots op en het pak, is zo ver ik weet, voor het eerst te zien in een museum. Het vertelt hét verhaal van een van de populairste kinderprogramma's: Ren je Rot."



Het originele kostuum van Brozius is tot het einde van dit jaar te bewonderen in het museum van de 20ste eeuw. Voor Hans Klok zorgt het weerzien van het kostuum voor mooie herinneringen uit zijn jeugd. "In het programma Ren je Rot zat ook altijd Hans Kazàn en die deed dan altijd twee trucjes. Het eerste trucje legde hij direct uit, maar het tweede trucje vertelde hij pas een week later in de volgende aflevering." De goochelaar werd hierdoor als kind gefopt door Kazàn en keek hierdoor meer dan 300 afleveringen. "Hierdoor ken ik Brozius ook zo goed", lacht Hans Klok, terwijl hij wijst naar de wijde broekspijpen van het kostuum, dat dateert uit de jaren '70. "Ik herinner mij het enthousiasme van Brozius nog goed, en hij probeerde altijd de kinderen wat bij te brengen. Ik vind hem echt een kinderheld."