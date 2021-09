Studenten ontwerpen jongerenhuisvesting voor Hoorns kantoorpand

Studenten van Hogeschool Inholland hebben de opdracht een ontwerp te maken om het kantoorpand aan de Verlengde Lageweg in Hoorn om te toveren tot jongerenhuisvesting. Het lesprogramma voor de derdejaars studenten Bouwkunde & Vastgoed, startte deze week met een rondleiding door het gebouw.

"Dit is zeker een gebouw met potentie", zegt Daan Wessel, die de eerste indrukken opdoet. Met enthousiasme is de 'woonchallenge' bij de studenten ontvangen. Want 'alles mag, en alles kan in het ontwerp', benadrukt eigenaar Kees Hermans. Het grote kantorencomplex, in drie fases gebouwd, bestaat sinds de jaren '90. Grotendeels staat het nu leeg. Hermans - sinds jongs af aan actief in de entertainment industrie - startte er ooit zijn platenmaatschappij waarbij in de hoogtijdagen honderden mensen werkten en er jaarlijks zo'n 45 miljoen CD's over de toonbank gingen. Hermans: "De laatste jaren is het een bedrijfsverzamelgebouw geweest en dat kwam niet van de grond. Toen de gemeente Hoorn mij benaderde was ik direct om. "

Onder de indruk van de bevlogenheid waarmee Hermans over de geschiedenis van het pand vertelt, komen al snel de eerste vragen op. 'Wat wilt u ervan graag behouden? Hoeveel woningen moeten het worden?' Maar ook: 'Mag de sloopkogel er doorheen'? Dat ziet de 22-jarige Mik Kuiper niet zo snel gebeuren."Niet alles is te gebruiken, maar vanuit onze opleiding wordt er gehamerd op circulariteit. Ik denk dat er veel hergebruikt kan worden, zover ik nu zie." De 29-jarige Donny Hoogendorp denkt dat de uitdaging vooral buiten het pand ligt. "Ik ging hier vooral met de gedachte naartoe het pand te zien, maar belangrijk straks is ook de connectie met de woonwijk. Want het ligt tenslotte wel op een industrieterrein." Creativiteit Met de gemeente als aanjager, en de eigenaar straks als uitvoerder, is het de bedoeling dat het een woonlocatie gaat worden voor jongeren uit heel West-Friesland. Hermans hoopt vooral dat de jongeren hun creativiteit de vrije loop laten. "Creativiteit is een ongebreidelde manier van denken. Daar begint het bij. Ik ben op mijn 14e van school getrapt en gewoon gaan 'doen'. En dat 'doen', daar kan de huidige generatie van twintig tot dertig jaar wel wat meer van hebben." Op de vraag waarom hij de locatie niet direct tot jongerenhuisvesting zou ombouwen, is hij duidelijk: "We zijn een tijd bezig geweest met het verzamelgebouw vorm te geven en ik heb nog een aantal bedrijven, eigenlijk zat ik te wachten op het goed idee. Toen kwam dit voorbij. Ik nader de 71, dus mijn toekomst ligt achter mij. Hoe mooi is het als jongeren hier hun eigen plek van kunnen bedenken." Bekendmaking Op 26 november worden de winnaars van de beste ontwerpen tijdens de 'woonmanifestatie' bekend gemaakt. "Ik wacht wel af wat er komt. En als er bruikbare ontwerpen zijn, gaan we ermee aan de slag, of zorgen we dat het aangepast wordt zodat we het kunnen maken."