Ajacieden Ünüvar, Hillen en Martha weggestuurd bij Oranje Onder 19

Het vijftal ontbrak maandagavond al in de met 0-3 verloren oefeninterland tegen Italië Onder 19. Volgens een woordvoerder van de KNVB hebben de vijf spelers de protocollen omtrent corona niet goed nageleefd.

"Ze hebben de bubbel van het team doorbroken en zijn daarom teruggestuurd naar hun clubs. Om besmetting binnen de nationale teams tegen te gaan, worden er protocollen aangehouden om spelers en staf te beschermen. De KNVB heeft een verantwoordelijkheid naar clubs en spelers om alles zo coronaproof mogelijk te organiseren", aldus de officiële lezing van de KNVB.

Hotelkamer

Volgens De Telegraaf zouden Martha en Benita een aantal vrouwen op de kamer hebben uitgenodigd en dat is tegen de (corona)regels in. Simons, Ünüvar en Hillen gingen kijken waar de harde muziek vandaan kwam. Het drietal vertrok direct weer, maar werd alsnog betrapt. De KNVB wil het verhaal vooralsnog niet bevestigen, behalve dat het vijftal uit de selectie is gezet.