Alleen gevaccineerde passagiers nu welkom op KLM-vluchten naar Canada

KLM vervoert vanaf vandaag nog uitsluitend gevaccineerde passagiers naar bestemmingen in Canada. Tot nu toe waren alleen vrachtvluchten en noodzakelijke reizen naar het land mogelijk. Nu mag in principe iedereen weer met KLM mee naar Canada, op voorwaarde dat ze zowel gevaccineerd als negatief getest zijn. Voor de bemanning geldt nog een uitzondering.

KLM hervat vandaag haar dienstregeling naar vijf Canadese steden tegelijkertijd met de invoering van nieuwe inreisregels door het land. Buitenlandse bezoekers mogen Canada weer bezoeken, maar uitsluitend als ze gevaccineerd zijn met Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen. De Canadese grens blijft dicht voor reizigers met vaccins zoals het Russische Sputnik of het Chinese Sinovac.

Bemanning

Voor vertrek vanaf Schiphol moeten de gevaccineerde reizigers ook met een PCR-testuitslag kunnen aantonen dat ze geen corona hebben. Voor de KLM-bemanning geldt de vaccinatie-eis nog niet. Voor de maatschappij wordt het nog een hele opgave om haar bemanningsleden in te delen als een relatief grote groep ervoor kiest zich niet te laten vaccineren en meerdere landen zulke eisen gaan stellen. KLM hoopt dat zoveel mogelijk crewleden ervoor zullen kiezen om een vaccinatie te halen.

KLM is blij dat er weer tickets verkocht kunnen worden naar Canada, maar zou het liefst zien dat heel Noord-Amerika weer opengaat. De maatschappij heeft meerdere routes naar de Verenigde Staten moeten schrappen, vanwege nieuwe regels van de Nederlandse overheid.

Concurrenten

Wie vanuit de VS naar Schiphol reist moet - met of zonder vaccinaties - hier tien dagen in quarantaine. Omdat andere Europese landen niet zo ver gaan, is de verwachting van KLM dat reizigers voor buitenlandse concurrenten kiezen.

Op Schiphol moest KLM voor de coronacrisis twee Canadese concurrenten dulden: Air Canada en Air Transat. Die maatschappijen hebben hun passagiersvluchten naar Amsterdam tot nu toe nog niet kunnen hervatten. Sinds augustus vliegt nieuwkomer WestJet vanuit Calgary naar Schiphol. Die maatschappij werkt samen met KLM door gezamenlijk tickets te verkopen.