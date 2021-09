Gooise natuurbeschermers roepen politiek op: 'Bescherm ons unieke landschap'

Het appèl komt van belangenverenigingen de Vrienden van het Gooi, Stad en Lande van Gooiland en Tussen Vecht en Eem en wordt mede ondersteund door de Vechtplassencommissie en Bond Heemschut. Daarnaast hebben het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten een aandeel. De natuurbelangenverenigingen bestempelen de regionale politiek als 'hoeders van wat de erfgooiers als prachtig Goois landschap achterlieten'. Met hun oproep willen ze de regionale politiek attenderen op bedreigingen en valkuilen, maar ook op kansen voor de toekomst.

Ze wijzen erop dat het Gooise landschap al eeuwen niet alleen geliefd is, maar ook uniek. "We zijn hier zeker bevoorrecht. Dat schept verplichtingen. Ons gebied is sterk door zijn natuur- en cultuurhistorische hoogtepunten. En de prijs hiervan is dat niet alles kan. En dat je weet welk Gooi en Vecht je op lange termijn wil. Alleen zo kan je de kwaliteiten van deze regio borgen en benutten voor de lange termijn", stellen ze. Daarnaast zeggen ze: "Wij willen geen enclave zijn die de ogen sluit voor landelijke ontwikkelingen."

Kansen en bedreigingen

De natuurbelangenorganisaties komen met een aantal punten over het Gooise landschap waarvan ze hopen dat die de komende decennia gewaarborgd worden. "We behouden en versterken de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten uniek in de randstad. De regio heeft een sterke traditie als bakermat van de Nederlandse natuurbeweging. Die houden we in ere. Bij het Naardermeer zet je dus geen windturbines", zeggen ze.

Daarnaast hebben ze aandacht voor woningbouw. Ze stellen zich ervan bewust te zijn dat er grote druk op de politiek is als het gaat om het bouwen van woningen. Als voorbeeld noemen ze het gezamenlijke voornemen van de Gooise gemeenten om de komende decennia meer dan tienduizend woningen te gaan bouwen. "Wij pleiten ervoor dat de gemeenten in Gooi en Vecht samen de regie op zich nemen, waarbij ze dit niet overlaten aan de marktpartijen", zo roepen ze op.

Er moet volgens hen een plan komen 'om de woonopgaven in te vullen met respect voor bebouwd erfgoed en beschermwaardige landschappen'. "Houdt het typisch Gooise 'illusielandschap' met groene zones rond de bebouwing in stand. Dus vermijdt bebouwing boven de boomgrens, die zichtbaar is in het open landschap. Er zijn nog weinig opties om wegen te verbreden of aan te leggen zonder grote impact op het landschap. We voorkomen nieuwe doorsnijdingen."