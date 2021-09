Omwonenden Julianapark pleiten voor groot stadspark zonder voetbalvelden

Een 'groot stadspark' zonder voetbalvelden, dat is hoe omwonenden de toekomst van het Hoornse Julianapark voor zich zien. Buurtbewoners uit de wijken Havenkwartier en Venenlaankwartier hebben voor vanavond inspraak gevraagd tijdens de commissievergadering. Zij willen hun stem laten horen over de ontwikkelingen van het Julianapark en de fusie van de voetbalclubs HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen'30.

NH Nieuws/Stephan van de Pol

De buurtbewoners willen het voortouw nemen in het besluit over de toekomst van het bijna 100-jarige Julianapark en de voetbalvelden van HVV Hollandia in het park. Zij pleiten er onder meer voor om de fusieclub van HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen '30, die op eigen initiatief is afgeketst, op de velden van Zwaluwen'30 te laten spelen. "Beide clubs hebben de laatste jaren te maken gekregen met een teruglopend ledenaantal", vertelt buurtbewoner Onno Schweers aan de redactie van Weeff/NH Nieuws. "De twee clubs hebben samen 425 leden en acht velden tot hun beschikking. Dat zijn er een paar teveel. Met vier voetbalvelden moeten de clubs het samen als fusieclub ook kunnen redden." 'Steeds drukker' Het Julianapark wordt volgens de buren vaker bezocht door mensen die daar bijvoorbeeld wandelen met de hond of andere sporten beoefenen. "Mensen uit allerlei wijken uit Hoorn en de binnenstad komen steeds meer in het park. En als er straks meer huizen in Hoorn bijgebouwd gaan worden zullen er meer mensen richting het park trekken." In de commissievergadering van vanavond leggen de buurtbewoners hun voorkeur op tafel. Zij zien het liefst dat het Julianapark een groen stadspark wordt. De voetbalvelden zouden wat hen betreft een aanbod krijgen om te fuseren en zich te vestigen op de Middelweg. Het terrein van Hollandia gaat weer terug naar het park en de bewoners worden betrokken bij de invulling van het terein. "Wij willen dat belang, wat nog niet aan de orde is geweest, aan de orde stellen. Als de clubs uiteindelijk toch besluiten om te fuseren en zich te vestigen in het Julianapark gaan ze er de eerstvolgende twintig jaar niet meer vanaf", zegt Schweers. "Dat zou ook veel te veel geld gaan kosten."

Quote "Het kan geen kwaad om nu al iets te doen" Onno schweers, buurtbewoner havenkwartier

Hoewel er vanavond in de commissievergadering geen besluit wordt genomen over de fusie van de voetbalclubs en de toekomst van het Julianapark kan het volgens Onno Schweers geen kwaad om de mening van de buurtbewoners te laten horen. "Maar ik heb nog geen idee in hoeverre ze daar op in willen gaan", vertelt hij. Petitie en flyeren Naast het inspraakmoment in de commissievergadering van vanavond hebben de vereniging Bewoners Havenkwartier Hoorn en het Bestuur Bewonersoverleg Venenlaankwartier een website gelanceerd. Op deze website is het mogelijk om een petitie te tekenen, zodat de bewoners van deze wijken hun stem kunnen laten horen. Daarnaast geeft Schweers aan de West-Friese redactie van Weeff/NH Nieuws aan dat ze binnenkort willen flyeren. "We willen flyers uit gaan delen aan de bewoners in de binnenstad en die in het Venenlaankwartier om ze te informeren."