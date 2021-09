Twee nieuwe verdachten opgepakt voor zware mishandelingen op Mallorca

De twee Hilversummers werden vanmorgen door de politie van hun bed gelicht. Ze zitten nu vast en worden verhoord door de politie.

Welke rol de twee jonge Hilversummers precies hebben gespeeld bij de zware mishandelingen is niet helemaal duidelijk. Vast staat in ieder geval wel dat ze tot nu toe niet verdacht worden van de doodslag van Carlo Heuvelman of de poging tot doodslag van enkele andere slachtoffers op zowel de boulevard van El Arenal als voor de deur van een café even verderop.