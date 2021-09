Motorrijder (59) omgekomen bij ongeval op toegangsweg A9, weg dicht voor onderzoek

Bij een ongeval op de N205 bij Vijfhuizen is vanochtend een 59-jarige man uit Haarlem omgekomen. Hij kwam met zijn motor ten val en is vervolgens aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie aan NH Nieuws.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 6.30 uur op de toegangsweg van de N205 naar de A9. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het om een eenzijdig ongeval te gaan. Om daar zeker van te zijn doet de politie vanochtend onderzoek op de oprit.

Vanwege dat onderzoek is de toegangsweg richting Alkmaar sinds vanochtend afgesloten. Dat zorgde voor enige vertraging op de N205 vanuit Haarlem. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek precies klaar is en de weg weer open kan.