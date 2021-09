10.000 euro voor gouden tip die leidt naar overvallers die op bewaker instaken

Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de daders van een overval op een hotel in Badhoevedorp. Dat gebeurde eind vorige maand aan de Meidoornweg. Bij de overval werd een bewaker in zijn been gestoken.

Twee mannen sloegen in de nacht van 28 augustus rond 4.00 uur toe bij het Amrath Hotel. Ze droegen bivakmutsen en waren uit op geld. Ze gingen er vandoor met een buit, al heeft de politie nog niet gezegd wat de overvallers precies hebben meegenomen.

"Bizar om mee te maken", blikte de 46-jarige bewaker Marcel uit Middenbeemster terug op de overval. Hij was die nacht bij het hotel aan het werk en werd door de daders aangevallen. "Zelfs bij de voordeur staat aangegeven dat er geen contant geld in het hotel aanwezig is. Daar zullen ze gefrustreerd over zijn geweest. Ik werd geschopt en geslagen. En uiteindelijk ook meerdere malen gestoken."

Prullenbak

De overvallers staken hem onder meer in zijn been. "Na de opmerking 'je denkt dat we het niet menen?' volgde er een nieuwe diepe steek. Liggend op de grond probeerde ik met een prullenbak mijn vitale organen te beschermen." De nachtwaker uit Middenbeemster is aan een kant bont en blauw en de verwondingen aan zijn been zijn ernstig.

De politie laat vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht nieuwe beelden zien van de overval. Daarop zijn ook de daders te zien.