Staatssecretaris: "Tata Steel moet verantwoordelijkheid nemen"

Van Wayenberg herhaalde dat er geen toekomst is voor Tata Steel als het bedrijf niet schoner wordt. De D66-bewindsman zei dat in Wijk aan Zee na afloop van een bijeenkomst met omwonenden naar aanleiding van het vorige week verschenen RIVM-rapport. "De staalfabriek heeft geen toekomst als het zo vuil is als nu."

Uit het RIVM-rapport is duidelijk geworden dat kankerverwekkende paks (polyciiclische aromatische koolwaterstoffen) vooral in Wijk aan Zee in grote hoeveelheden voorkomen. Ook is er lood aangetroffen. Dit tast het brein van opgroeiende kinderen aan. Een klein groepje kinderen verwelkomde Van Weyenberg met protestborden als 'Geen rook voor mij' en 'Trampoline zonder stof.'

Donderdag praat de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in een commissiedebat over de toekomst van Tata Steel.

In de video het interview met de staatssecretaris na afloop van de bijeenkomst in Wijk aan Zee