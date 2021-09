Mislukte selfie met Mercedes-baas omdat moeder belde niet erg: "De video is veel leuker"

De video waarin te zien is hoe Toto Wolff uit het zicht verdwijnt terwijl Santi een foto probeert te maken, is inmiddels vaak gedeeld. "We hebben erg veel reacties gekregen", vertelt zijn moeder Suzanne. "Ik wilde alleen maar even weten waar hij was. Later hoorde ik dat hij precies op dat moment die foto wilde maken. Geweldig dat het op camera staat."

"Opgegroeid met het circuit"

Santi is een grote fan van de Formule 1. "Hij is ermee opgegroeid", zegt zijn vader Timo. "Ik ging vroeger met vriendjes al op zoek naar de coureurs als er een race was. Als je van jongs af aan in Zandvoort woont, dan groei je op met het circuit."