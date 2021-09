Studenten kunnen weer de collegebanken in, maar niet iedereen krijgt evenveel fysiek les

De duizenden studenten van de UvA en de HvA in Amsterdam konden vandaag eindelijk weer de collegebanken in. Maar met een maximum aantal van 75 studenten per collegezaal, krijgt niet iedereen evenveel fysiek onderwijs. Vooral studenten van vakgroepen met hoge studentenaantallen krijgen nog veel lessen online. Studentenunie ASVA vreest voor kansenongelijkheid in het hoger onderwijs.

Veel studenten snakken naar hun oude studentenleven met fysieke colleges op de universiteit. Vrijwel iedereen heeft het enorm gemist. "Vooral ook dat je weer over de stof kunt praten", zegt een student. "Want vorig jaar heb ik wel vakken gehaald, maar er is weinig blijven hangen moet ik zeggen."

Meer gefocust

Op de campus Oudemanhuispoort geeft docent Reza Zeldenrust een college belastingrecht. Hoewel er 75 studenten naar binnen mogen, is de collegezaal slechts gevuld met 30 studenten. "Mensen zijn gewend om vanuit hun bed het college te bekijken", vertelt één van de studenten. "Maar ik neem het zelf veel beter op als ik in een collegezaal zit." Een medestudent beaamt: "Je bent veel meer gefocust en je kunt direct je hand opsteken bij een vraag." Ook docent Zeldenrust is blij om de studenten weer in de ogen te kunnen kijken. "Heerlijk, je hebt interactie en ziet ook veel beter of studenten het snappen of niet."