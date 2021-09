Terugkijken: NH Sport van 6 september

In de uitzending van NH Sport aandacht voor de verrassende zege van de honkballers van HCAW in de halve finale van de play-offs op Amsterdam Pirates. Even verrassend is de koppositie in de eerste divisie van Jong AZ. Reden om langs te gaan op sportpark Kalverhoek waar de nieuwe trainer Maarten Martens de talenten klaarstoomt voor het profvoetbal.