Kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in Nederland verkeert in zwaar weer

Een subsidiecircus, een machocultuur en een sterke hiërarchie: de kwaliteit van de wetenschappelijke praktijk in Nederland verkeert in zwaar weer, stelt een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast zijn er flexibele contracten voor jonge onderzoekers en post-docs die zorgen voor baanonzekerheid en een hoge werkdruk. Ook hier komt weer die competitie om de hoek kijken. En dat terwijl wetenschap zich volgens het rapport juist zou moeten kenmerken als een 'sociale en lerende praktijk', namelijk het samenwerken om kennis te laten groeien. Ook is er nog steeds minder plek voor vrouwen en minderheden in hogere functies.

Door de vele aanvragen voor onderzoekssubsidie is het behoorlijk ellebogen en krijgen wetenschappers het gevoel dat ze onderdeel zijn van een 'subsidiecircus'. Die nadruk op competitie had eigenlijk moeten bijdragen aan origineel onderzoek, maar zorgt nu juist voor 'goed verkoopbare' plannen en zogenaamd 'hype-onderzoek' en geeft weinig vrijheid voor creativiteit en nieuwe ideeën.

Na vier jaar onderzoek bij vijf verschillende disciplines is de conclusie van de UvA'ers niet mals: de wetenschappelijke integriteit wordt ernstig bedreigd. Aan de idealen van de wetenschappers ligt het niet: hun belangrijkste kenmerk zou een gedrevenheid zijn om de wereld te doorgronden en te verbeteren.

'Goede wetenschap'

De UvA-studie naar de kwaliteit van de wetenschappelijke praktijk heeft vijf verschillende disciplines bestudeerd: filosofie, wiskunde, antropologie, scheikunde en geneeskunde. Aan de hand van definities van 'goede wetenschap' die werden gegeven door wetenschappers zelf, bepaalden de onderzoekers wat er nodig is voor een betere wetenschappelijke praktijk. Centraal stond de vraag hoe integriteitsproblemen in de wetenschap in elkaar zitten.