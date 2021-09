Nieuwe coach Martens het geheim van verrassende koploper Jong AZ

De verrassende nummer één in de eerste divisie is Jong AZ. De Alkmaarse talenten staan normaal gesproken ergens laag in het rechter rijtje en nu hebben ze alle vier de wedstrijden gewonnen. "Je wint niet vier keer met alleen maar geluk."

"We kijken niet te veel naar de stand", vertelt een nuchtere Maarten Martens over de uitstekende competitiestart. De Belgische coach is sinds dit seizoen de eindverantwoorlijke van dit Alkmaarse talententeam. "Dat heeft totaal geen zin, je moet een plan maken en de beste versie van jezelf laten zien. Dan zien we wel waar we eindigen."

Bekijk de video voor de hele reportage van Jong AZ.