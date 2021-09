Bert Nienhuis: "In mijn tijd was Vrij Nederland het walhalla voor fotografen"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Bert Nienhuis, die naam maakte als hoffotograaf van Vrij Nederland.

Er werd in die tijd zelfs door andere kranten over geschreven, wat opmerkelijk was, want foto's waren in de media nog een ondergeschoven kindje. Dat was het moment dat Nienhuis zich een echte fotograaf voelde.

In februari 1975 ging Bert Nienhuis aan de slag bij Vrij Nederland. Met een van zijn eerste foto's, van het metaaloverleg, vestigde hij meteen zijn naam als fotograaf. "Deze foto zag ik later als een soort toneelstukje. Zo werd 'ie ook opgepikt in de pers."

"Ik ging hem fotograferen, maar was behoorlijk zenuwachtig. Ik kwam daar met m'n auto aan en zag hem al in de deuropening staan. Ik ging een beetje achteruit en reed toen zijn heg in. Ik zag opeens z'n mond omlaag gaan. Hij zei: 'Ik hoop dat u beter fotografeert dan dat u autorijdt.'"

Nienhuis maakte bij Vrij Nederland naam als portretfotograaf. Een van de foto's die hem is bijgebleven, was die van Albert Heijn.

"Het grootste compliment dat ze me konden geven was: 'we zagen de foto en we hoefden het interview niet meer te lezen'."

"Ik maakte altijd foto's op locatie, nooit in de studio. Altijd in de eigen omgeving", vertelt Nienhuis. "Dan zoek je naar dingen die iets te maken hebben met de persoon die je fotografeert." In het geval van Heijn was dat een stoel voor een antieke kast, met naast hem een levensgrote porseleinen hond. Jeroen Krabbé legde hij vast, liggend op zijn talloze plakboeken, die over de grond lagen verspreid. "Als op een bed van beroemdheid."

Vrij Nederland

In het (toen nog) weekblad VN waren de foto's minstens zo belangrijk als de verhalen. Nienhuis: "Dat was altijd fifty-fifty. Het fotovolume moest gelijkwaardig zijn aan de tekst. Het was heerlijk om daar te werken met het idee: als ik er alles aan doe, dan wordt het ook goed. Het was het walhalla voor fotografen in die tijd. Het was fantastisch om daar te werken."

"Als ik het nu weer zie, eigenlijk door jou ben ik weer in mijn archief gedoken, dacht ik af en toe: 'Heb ik dat gemaakt? Wanneer deed ik dat allemaal? Het is zo verschrikkelijk veel. En ook heel erg gevarieerd. Doordat ik voor VN heel veel portretten maakte, ben ik portretfotograaf geworden, maar het is veel breder. Ik heb veel meer gedaan'."

