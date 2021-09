Barry van Galen: "AZ wordt vijfde dit jaar"

AZ raakte de afgelopen zomer behoorlijk wat spelers kwijt. Oud AZ'er Barry van Galen (1997 - 2006) verwacht dit seizoen weinig van zijn club. "AZ wordt vijfde. In elke linie is iemand weg. De automatismes zijn weg. Dit kost veel tijd", aldus Van Galen.

AZ wist zich ook niet te plaatsen voor de Europa League waardoor het dit seizoen uitkomt in de Conference League. Van Galen heeft het niet zo op de nieuwe Europese competitie.

In de rubriek "een bakkie pleur met Van Galen en Keur", bepreken oud-voetballers Barry van Galen en Piet Keur de voetballerij. Beide heren hebben het in deze aflevering ook over de strijd om een basisplaats tussen de Ajacieden Berghuis en Antony.