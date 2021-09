MH17-nabestaande Robbert sprak vandaag voor zijn familie

Het was erg spannend en vooral emotioneel, maar nabestaande Robbert van Heijningen houdt een goed gevoel over aan de verklaring die hij vandaag heeft mogen geven in de rechtszaak rondom de ramp met vlucht MH17. Dat vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik hoop dat ik mijn familie niet alleen een gezicht, maar ook een stem heb kunnen geven. Ik heb het voor hen gedaan", vertelt hij.

Nabestaanden aan zet in MH17-proces: "Zodat iedereen beseft hoe barbaars dit is"

Robbert hoopt dat hij vooral zijn familie een stem heeft kunnen geven. "Deze zaak draait natuurlijk niet om ons als nabestaanden, maar om de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp. Zelf kunnen ze helaas niet meer spreken. Ik hoop dat ik dat voor ze heb kunnen doen", vertelt hij. "Voor mij voelt het ook echt als een belangrijk moment. Het gaat mij niet zozeer om de veroordeling van de verdachten, maar vooral ook over wat de rechters over de zaak zeggen. Het doet me veel als deze onafhankelijke rechters straks erkennen dat het vliegtuig door een raket is neergeschoten en dat daar mensen voor verantwoordelijk zijn. Dat zou mij veel voldoening geven."

'Lege' rechtszaal

De rechtszaal waarvoor Robbert vanmorgen sprak, was betrekkelijk leeg. "De verdachten zelf waren er niet, alleen hun advocaten. Het zou kunnen dat ze met een videoverbinding hebben meegekeken, maar dat betwijfel ik. Dat de advocaten er waren, was voor mij wel al genoeg. Er waren verder ook geen nabestaanden, want die volgen de zaak op een andere plek", vertelt hij. "Toch vond ik het erg heftig om te doen, maar ik heb het gevoel dat ik mijn boodschap goed heb kunnen overbrengen."

De komende drie weken komen naast Robbert nog zeker negentig andere nabestaanden aan het woord. "Ik kan er niet elke keer bij zijn, maar als het even kan volg ik wat er gebeurt. Er spreken ook andere nabestaanden die ik goed ken en met wie ik na de ramp samen ben opgetrokken. Ik weet wel zeker dat al die verhalen een verschil gaan maken. De rechtbank is natuurlijk niet van steen, dat zijn ook mensen. Al die verhalen van de nabestaanden zijn een stukje van een puzzel. Een puzzel die straks in elkaar valt en goed duidelijk maakt wat er precies gebeurd is en welke emoties daarbij komen kijken. Ik ben er trots op dat we dit samen doen."