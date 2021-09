Chartersvaarders roepen overheid op om steun de komende maanden aan te houden

De beroepschartersvaarten dreigen binnenkort in grote financiële problemen te komen. De steun vanuit de overheid wordt per 1 oktober stopgezet, maar de sector heeft aan demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om de steun tot in ieder geval deze winter door te zetten. "Als de anderhalvemeter-maatregel daarna wordt afgeschaft moeten we alles weer op eigen kracht kunnen doen."

Volgens Paul van Ommen, directeur van de vereniging voor beroepschartervaart BBZ, draaien de chartervaarten momenteel op halve capaciteit. Dat is niet voldoende om financieel break-even te draaien. "En er komt straks weer een winter aan, waardoor de schepen opnieuw stil komen te liggen. Met de steun kunnen wij deze charters letterlijk en figuurlijk de komende maanden boven water houden", vertelt hij aan WEEFF/ NH Nieuws. De sector heeft tijdens de coronapandemie steun vanuit de overheid gekregen, geeft de directeur van de vereniging aan. En daarnaast hebben de beroepschartersvaarders ook extra steun gekregen. Maar het is niet voldoende om de schepen en de mensen ook in de komende tijd te behouden. Volgens de directeur van BBZ heeft de sector te maken met een omzetval van ongeveer 60 procent. "Dit is een kapitaalintensieve bedrijfstak", geeft Van Ommen aan. "Er is door de mensen veel geld en liefde in gestoken. Als er geen verdere steun komt wordt de sector afgebroken. En als het wegvalt kan dat niet zomaar meer opgebouwd worden." Anderhalve meter De maatregel die het het moeilijkst maakt voor de chartervaarders is om onderling anderhalve meter afstand aan te houden. Op het dek - in de buitenlucht - is dit niet verplicht, maar de gasten moeten deze afstand wel aanhouden in de binnenruimten zoals de slaapcabines. "Door het aanhouden van die anderhalve meter zorgen we wel voor het verder terugdringen van de verspreiding van het coronavirus", zegt Van Ommen. "Het loslaten van de anderhalve meter kan alleen onder heel bijzondere omstandigheden. Meestal kunnen er twee of vier mensen in een hut slapen, maar dat moeten dan wel mensen uit één gezin zijn. Je moet ook eten, dus je zit dan binnen aan een tafel. Testbewijzen leveren nog geen extra vrijheden op."

Quote "We vragen de overheid om ons nog even door de winter heen te helpen" paul van ommen, directeur bbz

Lange aanloop Door het verlengen van de steunpakketten voor de sector moet het volgens Van Ommen mogelijk zijn om de chartervaarders tot het begin van het volgende seizoen boven water te houden. "We hebben voor de steunpakketten een systeem dat goed in elkaar zit", legt hij uit. "Waardoor alleen de mensen die het echt nodig hebben steun ontvangen. We brengen voor de overheid genoeg geld in voor de staatskas, onder meer door de vele toeristen die bij ons aan boord komen." Mocht de anderhalvemeterregel snel losgelaten worden, dan is het te laat om het seizoen voor de chartersvaarders te redden. Van Ommen geeft aan dat er over het boeken van een vaart langer wordt nagedacht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bezoek aan een café. "Dit soort reizen plan je langer van tevoren", zegt Van Ommen. "Dit seizoen kunnen we daarmee niet mee redden. We vragen de overheid dus om de steun in ieder geval tot na de winter aan te houden, zodat degenen in de sector die het financieel moeilijk hebben behouden kunnen blijven." "We hebben het meer dan 50 jaar op eigen kracht gered", gaat hij verder. "Dus dat moet in het volgende jaar, als we minder last hebben van de coronapandemie, wel goed komen. We vragen de overheid dus om ons alleen nog even door de winter heen te helpen."