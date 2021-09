Daley Blind terug in de basis bij Oranje

Bondscoach Louis van Gaal wilde tijdens de persconferentie wederom weinig kwijt over zijn opstelling voor de belangrijke wedstrijd tegen Turkije. Wel liet hij weten dat Daley Blind morgen weer begint in de basis. Ook Virgil van Dijk keert weer terug in de basisformatie.

Afvallers Cody Gakpo is geblesseerd afgevallen en Nathan Aké is wegens privéomstandigheden ook niet van de partij tegen de Turken. "Dat zijn belangrijke spelers in de selectie. Vooral Cody heeft een ontwikkeling doorgemaakt en wij zitten mager in de buitenspelers", aldus Van Gaal.

Turkije gaat aan de leiding in poule G met elf punten uit vijf wedstrijden. Nederland staat tweede met tien punten uit vijf duels gevolgd door Noorwegen. "Het is geen finale, maar wij kunnen een belangrijke stap zetten. Wij spelen thuis en dat is in ons voordeel nu er publiek aanwezig is", blikt Van Gaal vooruit.

Van Gaal verwacht een lastige wedstrijd. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het verdedigende voetbal heeft zijn intrede gedaan en daar wordt voor geapplaudiseerd", aldus Van Gaal. Van Gaal vs. De Telegraaf Een opmerkelijk moment was er tussen Louis van Gaal en Valentijn Driessen van De Telegraaf. De journalist zei dat Louis van Gaal juist applaudisseert voor verdedigend voetbal. "Jij hebt er helemaal geen verstand van Valentijn. Jij wilt jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie in het voetbal", reageerde Van Gaal fel.

De aftrap tussen Nederland en Turkije is dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena.