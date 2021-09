Prikhalsbanden door dierenpolitie in beslag genomen

De dierenpolitie heeft in Hoogkarspel twee zogenoemde pennenhalsbanden in beslag genomen van een 36-jarige man. De halsbanden waarmee de man zijn hond uitliet, zijn al een aantal jaar verboden.

De man bleek twee halsbanden in bezit te hebben die door de dierenpolitie in beslag zijn genomen. Als een dier een dusdanige halsband draagt en aan de riem trekt, steken er pinnen in de nek. De prikhalsbanden zijn sinds juli 2018 verboden.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]