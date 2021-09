3,3 miljoen tv's op Zandvoort afgestemd toen Max Grand Prix won

De Formule 1-race trok rond het moment dat de Nederlandse coureur na anderhalf uur over de finish kwam de meeste kijkers. Gemiddeld keken zo'n 3 miljoen mensen naar de uitzending.

Eerder deze week trokken de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Montenegro respectievelijk 2,5 en 2,2 miljoen kijkers.

Ziggo-abonnees

De race was deze keer niet alleen voor Ziggo-abonnees te volgen, maar ook voor kijkers met een andere provider, omdat de zender het signaal had vrijgegeven.

Met gemiddeld 3 miljoen kijkers via twee zenders was deze uitzending verreweg het best bekeken programma van gisteren, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur en Heel Holland Bakt Nog Een Keer met 1,8 en 1,7 miljoen kijkers.