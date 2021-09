Lawaai tijdens Formule 1-weekend? Slechts zeven klachten

Slechts zeven omwonenden van het circuit namen afgelopen Formule 1-weekend de moeite om te klagen over geluidsoverlast. Dat meldt Haarlems Dagblad . Op de dag van de Grand Prix zelf, gisteren, waren er twee klachten: die gingen over helikopters.

Eerder verklaarde de notoire klager Karel van Broekhoven tegen over NH Nieuws al dat het geluid van de Formule 1-racewagens hem enorm meeviel.

Bij de Omgevingsdienst IJmond zaten ze klaar voor een kakafonie aan telefoontjes van klagers, maar het bleef opvallend stil aan de lijn.

Voorspelbaarheid

De dienst heeft daar volgens de krant wel een verklaring voor. "Wat heel erg helpt is dat zo’n beetje iedereen wel wist dat de Formule 1 eraan kwam. Mensen stellen zich er dan op in. Dat zien we ook bij klachten over Schiphol. Als mensen weten wanneer een bepaalde baan veel gebruikt wordt, scheelt dat heel erg in het aantal klachten. Voorspelbaarheid is dus enorm belangrijk’’, zegt een woordvoerder.