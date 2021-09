'Kroongetuige Nabil B. gaat weer meewerken tijdens Marengo-proces'

B. schortte eind mei zijn medewerking op omdat volgens zijn advocaat Onno de Jong justitie de afspraken over zijn veiligheid en dat van zijn gezin niet nakwam. Van belemmeringen zouden nu echter geen sprake meer zijn, aldus de krant. Doordat hij zijn medewerking opschortte, konden de verhoren over de moord op Appie Belhadj (in mei 2016 in Amsterdam) en die op Hakim Changachi (januari 2017) in de afgelopen periode niet doorgaan. Die verhoren worden binnenkort dus ingehaald. Dan zal hij ook verklaren waarom hij nu weer mee gaat werken.



Het liquidatieproces Marengo wordt volgende week dinsdag hervat in de Amsterdamse bunker. Er zijn later deze maand twee dagen ingepland voor de verhoren van B. De in juli vermoorde Peter R. de Vries stond B. als adviseur bij.