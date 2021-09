Alkmaarse wethouders Verbruggen en Braak stappen op na motie van wantrouwen

De motie van wantrouwen die leidde tot het uiteenvallen van de Alkmaarse coalitie werd aangenomen tijdens een extra raadsvergadering over de opvang van asielzoekers door gemeente Alkmaar.

GroenLinks en de PvdA hadden de vergadering aangevraagd en daar coalitiegenoten VVD, CDA en D66 bewust niet over geïnformeerd. De drie fracties dienden daarop de motie van wantrouwen in, omdat dat volgens hen 'niet is hoe je in een coalitie met elkaar omgaat'. Een motie van wantrouwen indienen tegen raadsleden gaat niet, maar wél tegen de wethouders van de fracties. De motie werd met 23 stemmen voor en 14 tegen aangenomen, omdat ook partijen OPA en de SeniorenPartij zich aansloten.

'Met pijn in het hart'

Paul Verbruggen schrijft: "Ik heb in de afgelopen jaren, sinds 7 juni 2018, met heel veel plezier en inzet met het college, ambtenaren, collega-bestuurders in de ruime regio en partners samengewerkt aan dossiers die Alkmaar een mooiere gemeente en Noord-Holland Noord een sterkere regio maken", meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De wethouder laat weten na de motie niet meer naar behoren te kunnen functioneren en 'met pijn in het hart' zijn ontslag aan te bieden.



Christian Braak heeft nog een persoonlijke noot voor de burgemeester: "Alkmaar heeft veel potentie en er liggen mooie kansen om de gemeente verder te ontwikkelen tot een nog socialere, duurzame en innovatieve stad. De afgelopen jaren heb ik mij met volle overtuiging ingezet om hier een bijdrage aan te leveren. Ik kijk daar met enthousiasme op terug. Er zijn nog wel veel stappen voorwaarts te zetten. Ik wens jou en iedereen die hierbij betrokken zijn veel succes en wijsheid toe."