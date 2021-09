Natuurlijk Noord-Holland: Zeldzame purperreigers kiezen voor het Naardermeer

Het eerste Natuurmonument van Nederland ligt er prachtig bij. Vogels vliegen af en aan over het Naardermeer, ofschoon voor de meeste het broedseizoen inmiddels voorbij is. De majestueuze purperreigers laten zich veelvuldig zien. Deze zeldzame moerasvogel broedt met enige tientallen paren in het Naardermeer. Het is trouwens nog best nog een klus, volgens boswachter Kelly Meulenkamp.

"Purperreigers broeden in dikke rietkragen waar zij hun nest aan het oog kunnen onttrekken van eventuele rovers", zegt boswachter Meulenkamp. "Als de rietkragen te dun worden, zoeken ze een andere plek."

En dat is precies wat er in het Naardermeer dreigde te gebeuren. Ganzen maakten door hun geknabbel de rietkraag alsmaar kleiner. "We hebben nu in het water hekken om het riet gezet zodat de ganzen er niet bij kunnen. Hopelijk groeit het riet zo weer terug en kunnen we de bijzondere purperreiger voor het Naardermeer behouden", aldus Meulenkamp.

Nestvlonders

Iets verderop zitten meeuwen op vlondertjes die daar duidelijk niet zijn aangebracht voor watersporters of zwemmers. "Ook hier helpen we vogels aan een broedplaats", wijst Kelly ons. "Visdiefjes kwamen hier wel op visjes jagen, maar ze hadden geen plek om te broeden. Dus hebben we deze vlonders gemaakt."