Langverwacht Weesper zwemstrandje moet voor volgende zomer klaar zijn

Weesp moet voor volgend jaar zomer een stadsstrandje rijker zijn. Er wordt gewerkt aan de komst van een officiële zwemlocatie, als alternatief voor de veelgebruikte Groene Punt, waar zwemmen volgens de gemeente te gevaarlijk is.

Weesp werkt achter de schermen al langer aan de komst van een stadsstrandje. Verrassend genoeg heeft de waterrijke stad geen echte plek om te zwemmen.

Toch gebeurt het volop: grote groepen Weesper jongeren nemen op zomerse dagen een duik in de Vecht, vanaf de Groene Punt. Dat gebeurt er al jaren, maar de gemeente heeft dat liever niet. Er is veel vaarverkeer en de plek is te onoverzichtelijk om veilig te kunnen zwemmen en varen tegelijk.