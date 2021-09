Als marshal met je neus bovenop het F1-spektakel: "Met geen pen te beschrijven"

Enkhuizer Richard de Vries is er nog vol van: het racespektakel op circuit Zandvoort. Het hele weekend was hij actief als marshal. Met zo'n 450 anderen hield hij de veiligheid op en rond het circuit in de gaten, en kon alles van dichtbij meemaken. "Als die auto's dan met 300 kilomter per uur voorbij scheuren. Dat is met geen pen te beschrijven."

Richard de Vries (l) met Lando Norris (r) - Privéfoto Richard de Vries

Hij is al een paar jaar actief bij circuit Zandvoort, maar het afgelopen weekend was toch wel de kers op de taart. "Ik had het voor geen goud willen missen. Het was ook de eerste keer dat ik een Grand Prix in het echt heb gezien. En dat dan op je eigen circuit. Mooier kan je het niet hebben." Drie dagen lang was Richard op het circuit te vinden. Niet alleen bij de Formule 1, maar ook bij de andere raceklassen. "Zo moesten we zorgen dat de auto's op tijd de baan op gaan, en op de goede plek gaan staan." Met Lando Norris op de foto Bij de Formule 1 stond de Enkhuizer veel bij de pitsstraat. "Hopelijk mag ik volgend jaar ook langs de baan met waarschuwingsvlaggen zwaaien." Toch genoot hij van z'n werk in de pitsstraat. "Dat is een unieke plek, je ziet iedereen lopen. Maar ik ga de coureurs niet aanspreken, of met iedereen op de foto. Zeker op zondag, de racedag, laat ik ze met rust. Ik ben alleen vrijdag met Lando Norris (coureur McLaren) op de foto geweest. In m'n enthousiasme riep ik hem. Maar het was een foto, en toen ging hij weer."

"Ik stond met m'n neus bovenop de auto's bij de start. Dat was heel gaaf." Lachend vervolgt hij: "Al was het wel jammer dat er niemand stil kwam te staan bij de start. Want ik zat bij het push-team, en dan had ik de baan op gemogen om de auto weg te duwen." Feesten met Tiësto Van de race kreeg Richard weinig mee. "Daar ben je te druk voor. Ik heb een F1-app op mijn telefoon dus kon het gevecht tussen Verstappen en Hamilton wel volgen." Na afloop kwam de ontlading. "Toen hadden we ons eigen feestje met de marshals. We liepen naar de Tarzanbocht en dansten mee op de muziek van Tiësto. Deden lekker gek met het publiek." Vol enthousiasme kijkt Richard terug op hoe alles geregeld was. "De organisatie was top. Alles was netjes en schoon. Ik had een goede plek op de camping achter de hoofdtribune. En het eten was goed geregeld." Vanochtend vertrok hij weer naar huis. "Dan ga ik eerst lekker in bad. En dan vanavond ga ik alles nog eens even rustig terug kijken met m'n zoon. Want ik weet dat Max gewonnen heeft, maar daar houdt het wel mee op."