Broers mogelijk levenslang verlamd na meervoudige fatale steekpartij in eettent

Een van de koks heeft een zware hersenbeschadiging opgelopen en is zijn spraakvermogen kwijt, nadat er eind mei in een eettent in Beverwijk meerdere keren op hem door een man werd ingestoken. Het is nog zeer de vraag of hij ooit een verklaring af zou kunnen leggen over de traumatische avond, waarbij zijn broer ook zwaargewond raakte en een andere collega werd vermoord. "Het gaat slecht met hem."

Inter Visual Studio / Michel van Bergen / NH Nieuws

Dat vertelt zijn advocaat Wendy van Egmond tegen NH Nieuws. Vandaag was de eerste tussentijdse zitting in de rechtbank van Haarlem met de verdachte van het bloedbad in de Baanstraat. Op vrijdagavond 28 mei rond 22.45 uur vindt de politie drie neergestoken mannen in een eettent. Het blijken medewerkers te zijn: Adel (54) uit Noord-Scharwoude is al overleden, twee koks (broers van 61 en 66) worden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een paar honderd meter verderop houdt de politie een gewonde man aan. Familie en nabestaanden moesten drie maanden wachten op deze beladen dag. De dochter van Adel zit dan ook in de rechtszaal met haar advocaat, net als de baas van het restaurant Liqa en een zoon van één van de koks. Hij is vanuit Haarlem in zijn eentje op de fiets gekomen. 'Politie wil ons niks vertellen' "Ik ben hier denk ik nog nooit geweest, in de rechtbank", vertelt de 26-jarige Haarlemmer zichtbaar nerveus. "Misschien een keer toen ik op de basisschool zat...", vult hij aan. Het is vlak voor de zitting en 'de zoon van' zit op zijn telefoon. "Ik vind het spannend. De politie wil ons niks vertellen. En ik weet niet of er genoeg bewijs is tegen de verdachte om hem langer vast te houden."

De verdachte is de thuisloze Pool Tomasz A. (27). Hij zou mogelijk psychische problemen hebben en heeft tot nu toe niets verklaard. De officier van justitie wil dat hij wordt opgenomen in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum. Maar volgens zijn advocaat is opname niet nodig: de verdachte heeft inmiddels aangegeven dat hij wil meewerken aan het onderzoek. A. was niet aanwezig vandaag: hij verblijft in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Zaanstad en komt zijn cel niet uit.

Zijn vader woont op dit moment niet thuis, maar zit in een revalidatiecentrum: de messteken in zijn hals en rug hebben ervoor gezorgd dat hij halfzijdig verlamd is. Waarschijnlijk zit hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel. "Hij communiceert moeilijk, kan slecht de link leggen tussen bepaalde dingen. Het ging even beter, maar nu stagneert het weer." En dan is zijn vader nog degene die er 'goed' aan toe is: zijn broer kan namelijk niet meer praten, vertelt advocaat Wendy van Egmond. "Hij is aan het revalideren, maar kan zichzelf niet uitdrukken in spraak. Ik merk wel als ik bij hem ben, dat hij heel helder heeft dat er iets heel traumatisch is gebeurd. Maar wat dat inhoudt, is ontzettend ingewikkeld." Hij heeft dus ook nog geen verklaring af kunnen leggen. "We moeten kijken met de artsen hoe we dit de komende tijd gaan doen." Hoe sta je als advocaat iemand bij die niet kan praten? De tekst loopt door onder de video.

Hoe sta je iemand bij die niet kan praten? - NH Nieuws

De komende maanden wordt er met een team gekeken of het slachtoffer op een bepaalde manier toch nog een verklaring kan afleggen. Maar het maakt het onderzoek naar de fatale steekpartij er niet makkelijker op: de rechtbank geeft te kennen dat het nog lang gaat duren, maanden mogelijk. Naast ontbrekende verklaringen, wordt er ook nog gewacht op resultaten van forensisch onderzoek. De familie, nabestaanden en slachtoffers hebben aangegeven tijdens de uiteindelijke zitting graag gebruik willen maken van hun spreekrecht. Op 22 november is de volgende tussentijdse zitting met verdachte A. "Ik ben opgelucht dat hij in ieder geval langer vast blijft zitten", zegt de zoon na de zitting.