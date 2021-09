'OMT adviseert om bij coronabesmetting niet meer hele klassen weg te sturen'

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het ministerie van Volksgezondheid om niet meer hele klassen naar huis te sturen als er een coronabesmetting is. Ook over andere versoepelingen binnen het primair onderwijs wordt gesproken.

Dat zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy in Trouw.



De optie om niet de hele klas weg te sturen stond al in een eerder advies, maar dat werd toen niet door het ministerie overgenomen. De thuisblijfregel zorgt voor problemen op de basisscholen: in Amsterdam bleek vorige week dat er tientallen klassen al thuis zaten. Illy noemt dat voor alle betrokkenen ‘uiterst ongelukkig’.



Het OMT-lid vindt het nu verantwoord om in het primair onderwijs te versoepelen vanwege de 'inmiddels behoorlijke vaccinatiegraad in Nederland'. Minister Hugo de Jonge kondigt op 20 september nieuwe maatregelen aan. Volgens Illy is het verantwoord om dan de versoepelingen door te voeren, omdat er volgens hem dan geen vakantiegangers meer terugkeren uit risicolanden.