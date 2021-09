Militairen oefenen in duinen tussen Schoorl en Wijk aan Zee: 'Spreek ze vooral aan'

Wie deze week een wandelingetje maakt in de duinen tussen Schoorl en Wijk aan Zee, kan zomaar op een groep militairen stuiten. Vanaf vandaag tot en met vrijdag trainen militairen van de luchtmobiele brigade hier op hun 'mentale en fysieke gehardheid en groepsprocessen': "Je kunt het zien als een soort trainingskamp, maar dan extreem."

"Onze eenheid kan op elk moment, voor elke missie worden ingezet", vertelt Dion Jansen, woordvoerder van 11 Luchtmobiele Brigade aan NH Nieuws. "Vaak is het gebied en de context van inzet dan nog onbekend, en daarvoor is het belangrijk dat de groepen op alle vlakken fit - maar vooral ook volledig op elkaar ingespeeld zijn." Daar wordt aan gewerkt in de duinen.

De militairen zullen 'vrijwel non-stop' oefenen. Bewoners ondervinden hier geen hinder van, aldus de woordvoerder, omdat het geen militaire oefening maar een fysieke en mentale oefening is. Mensen die de militairen tegenkomen, kunnen hen gewoon aanspreken. "Uiteraard. Als ze niet bezig zijn, zullen ze de interesse zelfs leuk vinden."

Vermoeide militairen

Op de vraag wat passanten kunnen merken van de oefening, antwoordt Jansen dat 'vooral de behoorlijk vermoeide militairen zullen opvallen'. Hij vervolgt: "Ze zullen zwemmen, lopen, fietsen, hindernissen overwinnen en dat op het strand, in bossen en in zwemplassen en ga zo maar door."

De uitvalsbasis is Mobilisatiecomplex Bergen, het voormalige vliegveld. Van daar wordt te voet gepatrouilleerd, al worden ook drie vrachtwagens en vijf VW Amarok pick-up trucks ingezet. Het strand wordt zoveel mogelijk gemeden.

Bij deze oefening wordt geen gebruik gemaakt van wapens. Wat wel kan voorkomen, is dat de militairen een (dummy)wapen meenemen.