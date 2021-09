Nieuwe plannen kabinet tegen stikstofuitstoot, BBB fel tegen landonteigening

Het demissionair kabinet heeft vergaande plannen om honderden boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen. Dat meldt NRC op basis van overheidsstukken. Om hoeveel boeren het in Noord-Holland gaat, is nog niet bekend. Ad Baltus, melkveehouder en lid van de BoerBurgerBeweging, is fel tegen onteigening. "Je gaat mensen die er al jaren zitten niet wegjagen", aldus Baltus in gesprek met NH Radio.

Veehouder Ad Baltus tussen zijn koeien in de Schermer - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

Eerder konden varkenshouders zich al laten uitkopen, als zij daar ook zelf aan wilden meewerken. Daar was minder animo voor dan gehoopt. Zo'n 430 varkenshouders meldden zich in eerste instantie aan voor die zogenoemde stoppersregeling, maar uiteindelijk bleek afgelopen juni dat er maar 278 bedrijven echt waren gestopt, schrijft de NOS. Ook het uitkopen van grote boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden leverde toen niets op en dus werd het beoogde doel ruimschoots niet gehaald. Dwangregeling

Volgens de stukken in handen van NRC hebben de ministeries van Financiën en Landbouw daarom nieuwe plannen gemaakt om boeren uit te kopen en zelfs waar nodig te onteigenen. Daarmee hoopt het kabinet de stikstofuitstoot op een rigoureuze manier alsnog terug te dringen. Daarbij is enige haast geboden. Door de uitstoot kan er niet gebouwd worden en worden er ook geen vergunningen afgegeven. Het demissionair kabinet schrijft in het plan: "Er is meer nodig om nu al de vergunningen voor grote projecten, zoals infrastructuur of de bouw van een miljoen woningen, veilig te stellen. Want ook daarbij komt stikstof vrij." Noord-Holland Het is niet duidelijk hoeveel boerenbedrijven in Noord-Holland geraakt kunnen worden door de plannen van het demissionair kabinet, vertelt Albert Hooijer van landbouworganisatie LTO Noord. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2020 1583 veebedrijven in de provincie. Het aantal varkenshouderijen lag volgens de Nederlandse Vakbond Varkenshouders in 2018 op 35. Dat is, met uitzondering van Flevoland (27 varkensboeren), het minste van alle provincies. Volgens Hooijer weet de provincie helemaal niet 'waar de bedrijven zitten die in de weg zitten'. "Deze bedrijven hebben vergunningen gekregen, dus dan hou je je aan de regels en daar moet je je aan conformeren. Als overheden grond willen onteigenen, is dit niet het goede scenario om dit op te lossen."

Twee scenario's van 9 en 17 miljard euro Het kabinet maakt veel geld vrij voor de nieuwe plannen. Er zijn twee scenario's. Bij het eerste scenario wil het kabinet 9 miljard euro vrijmaken, blijkt uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierbij koopt het kabinet de productierechten van stikstofuitstotende boeren op. Bij het andere scenario gaat het om een transformatie van de sector. De overheid koopt dan de grond van de boeren op om die vervolgens om te zetten naar duurzamere vormen van landbouw met minder dieren en minder mileuvervuiling. Dit zou zo'n 17 miljard euro kosten.

Alternatieven Ad Baltus van de BoerBurgerBeweging is fel tegen de plannen. "Als iemand wil stoppen dan valt erover te praten", zegt hij. Maar onteigening schiet bij hem in het verkeerde keelgat, omdat er volgens hem voldoende alternatieven zijn waarmee de uitstoot met 70 tot 90 procent kan afnemen. Hij doelt onder meer op het afvangen van ammoniak. "Het hele verhaal draait om ammoniak in de veehouderij. Dat is een stikstofverbinding die ontstaat als mest en urine samenkomen. Als je boeren de tijd en de middelen geeft, dan is het probleem binnen de kortste keren opgelost." Werkgelegenheid Het uitkopen van de boeren is volgens hem geen oplossing, omdat dat ten koste gaat van de werkgelegenheid. Ook zegt Baltus dat zijn land veel meer geld oplevert dan dat het geld kost. Dat geldt volgens hem niet voor de natuur vanwege het onderhoud. En dus kost de natuur de samenleving geld, zegt hij. Ondanks dat Baltus zich veel zorgen maakt over dit soort berichten, is de motor van de trekker richting Den Haag nog niet aangezet. "Maar er zullen wel mensen zijn bij wie de motor al warmdraait."

Algemene reactie LTO op de kabinetsplannen: "Verschillende media berichten vandaag over een scenario van grootschalige onteigening van boeren in het stikstofdossier. LTO is hierover zéér helder: we zijn principieel tegen dwang – geen landjepik bij boeren! Bovendien gaat dwang ook praktisch niet werken. Onteigeningsprocedures duren véle jaren waarbij we bovendien juridisch alles uit de kast zullen halen. Het geld kan, in plaats van te polariseren met dwang en plicht, beter besteed worden. Veel beter. LTO Nederland lobbyt richting het kabinet en de Kamer voor het plan Duurzaam Evenwicht dat we met vijf andere partijen hebben gepresenteerd. Met de daarin gevraagde miljardeninvestering reduceren we de stikstofuitstoot stevig via brede innovatie, vrijwillige verplaatsing en vrijwillige uitkoop. Grond blijft daarbij in de agrarische sector. Zo zit er ook perspectief in voor de groep waar we het voor doen, de boeren van de toekomst."