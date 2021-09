F1-weekend ten einde: "Wat kun je jezelf nog meer wensen?"

Zijn focus ligt nu op de uitstroom van de bezoekers. Hij hoopt dat het allemaal rustig zal verlopen. Eerder was er kritiek op de drukte, waarna er meer maatregelen zijn getroffen. "Gisteren hebben we bijvoorbeeld op bepaalde momenten even de Haltestraat afgezet om de toegang te beperken."

"Ik wil echt beginnen met een groot compliment aan de organisatie van de Dutch Grand Prix, want met heel veel tegenslagen, hebben ze dit neergezet", zegt Mollenburgh. Hij bedankt ook de NS en Prorail. "Het is een enorme effort om al die mensen van en naar Zandvoort te krijgen."

Het Formule 1-weekend loopt ten einde en fans keren terug naar huis. De Burgemeester is heel blij en tevreden. "Niet alleen omdat alles goed verlopen is, maar uiteraard ook vanwege het resultaat van Max", vertelt hij aan NH Nieuws. Moolenburgh heeft de race zelf vanaf de tribune gekeken.

Voor Jan Lammers, sportief directeur Dutch Grand Prix, was het als een droom die uitkwam. "We staan nog een beetje na te gloeien", zegt hij. Hij vond het geweldig om het publiek te horen toen Max Verstappen als eerste over de finish kwam. "Als je dan een tribune van bijna 1 kilometer als één stem hoort juichen. Ik krijg er nog kippenvel van."

"Veel beter dan dit had het niet kunnen lopen", zegt Robert van Overdijk, zakelijk directeur. "Wat kun je jezelf meer wensen na zo'n weekend? We zijn vooral heel erg trots." Een aantal jaar geleden dachten mensen nog allemaal dat het niet mogelijk was, vertelt Overdijk. "Mensen dacht er een verkeersinfarct zou ontstaan."

"Uiteindelijk merk je wat commotie over de drukte en de doorstroming op vrijdag", zegt Overdijk over mogelijke verbeterpunten. Het kwam allemaal bij elkaar toen mensen tussen de Formule 1-momenten wat eten of drinken wilden kopen. Naar aanleiding daarvan werden er maatregelen genomen. "Op zaterdag en zondag is dat fantastisch gelukt."

De finish heeft hij gekeken op de wedstrijdtoren. "Magische momenten."