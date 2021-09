Huisbaas probeert Cor en Riet na zestig jaar uit hun huis te krijgen: "We worden getreiterd"

Riet en Cor wonen al bijna zestig jaar aan de Noorderakerweg in Osdorp, maar worden naar eigen zeggen weggepest door hun huidige huurbaas. Schade aan het huis na een brand wordt niet hersteld, en de huurbaas maakte van een schuurtje bij het huis ineens zijn kantoor. Bovendien biedt hij het echtpaar wekelijks nieuwe woningen aan, terwijl ze helemaal niet wegwillen. Volgens Stichting !WOON komen dergelijke praktijken steeds vaker voor en is het voorbeeld van Riet en Cor een dieptepunt.

"Hij zegt: 'ik heb huizen voor jullie en ik heb ook naar het bejaardentehuis gebeld'," vertelt Riet. "Ik zeg, wij gaan helemaal nog niet naar het bejaardentehuis. En alle weken kwam hij. Dan had hij hier een huis, dan daar een huis. En zo is het steeds erger geworden. En iedere keer weer."

Riet en Cor stappen met Stichting !WOON naar de rechter, die hen gelijk geeft. De verhuurder moet de schuur uit en mag het echtpaar ook niet onder druk zetten om te verhuizen. "We voelen ons heel erg geïntimideerd door hem. Hij doet niet anders. Geïntimideerd en getreiterd."

Meer dan een jaar later is de ellende nog niet voorbij. Er is een brand geweest in huis. Het echtpaar deed aangifte van brandstichting, maar uit onderzoek blijkt geen bewijs van opzet. Door de enorme schade kunnen ze er momenteel niet meer wonen. "Ze hebben gezegd dat het dak binnen drie maanden herstelt zou zijn. Nou, er is nog niemand geweest", vertelt Cor.

Ongewenst verhuurgedrag

Stichting !WOON krijgt jaarlijks 500 klachten binnen van Amsterdammers over ongewenst verhuurgedrag. Krapte op de woningmarkt zou ervoor zorgen dat huisbazen sneller af willen van huurders. "Het wordt steeds aantrekkelijker in deze overspannen woningmarkt om een goedkope woningen te kopen met huurders en ze het snel proberen te verkopen zonder huurder", aldus een woordvoerder van Stichting !WOON.

Er wordt momenteel aan een wet gewerkt die dergelijke fout verhuurgedrag harder moet aanpakken. De huisbaas in kwestie wilde niet reageren.